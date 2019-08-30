Гендиректор "Яндекса": всплеска безработицы из-за искусственного интеллекта не будет

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Повсеместное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) не приведет к бурному росту безработицы, вместо этого будет плавный переход от отмирающих профессий к более актуальным. Такое мнение в интервью ТАСС высказала генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина.

"К этому (распространению ИИ - прим. ТАСС) надо готовиться. С одной стороны, в некоторых сферах кадров сейчас не хватает. С другой - всегда будут профессии, которые со временем отомрут, но это будет происходить постепенно. Всплеска безработицы не будет, а будет плавный переход: за 10-15 лет мы увидим новый поток людей новых профессий. Если какие-то профессии отмирают, людей этих профессий надо переучивать", - отметила она.

При этом, подчеркнула Бунина, уже сейчас необходимо помогать людям переучиваться с одних профессий на другие, особенно в сфере IT. Вместе с тем, по словам гендиректора "Яндекса", также важно не допускать "утечки" ценных кадров, в частности в IT, за рубеж, для чего также необходимо создавать благоприятную бизнес-среду, на что в том числе направлен нацпроект "Цифровая экономика".

"Прежде всего нужно быть привлекательными здесь, чтобы люди не хотели уезжать. Специалистам важно понимать, как лучше развиваться в стране. При этом важно и возвращать своих профессионалов. В последние несколько лет мы этим активно занимаемся: обратно вернулись уже 120 человек, каждый из этих случаев - точечный и сложный, но очень ценный наем", - рассказала Бунина.