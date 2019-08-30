{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В РЖД не считают утечку персональных данных сотрудников результатом кибератаки

Начальник департамента информатизации компании Кирилл Семион заявил, что РЖД совместно с федеральными службами приступили к всесторонней проверке по поводу инцидента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Публикация в открытых источниках персональных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД) произошла не в результате кибератаки. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион. Он указал, что компания совместно с федеральными службами приступила к всесторонней проверке по поводу инцидента.

"Общественность не получила чувствительных данных сотрудников [компании] в результате утечки. Технический вопрос уже решен [после случившегося инцидента]. Сейчас совместно с федеральными службами проводим комплексное расследование причин с установлением виновных <...> На данный момент мы точно можем утверждать, что не было проникновения в систему извне", - сказал он.

По итогам проверки компания может принять административные меры, а также, при необходимости, принять меры по повышению информационной безопасности, добавил представитель РЖД.

Компания уже направила в правоохранительные органы материалы после инцидента с утечкой данных сотрудников компании.

Для сотрудников компании РЖД действует сервисный портал. Доступ в личный кабинет работники компании могут получить с компьютера, планшета и смартфона.

В РЖД отмечали, что что утечек персональных данных клиентов не произошло. Холдинг использует несколько онлайн-сервисов. Пассажирам доступен сайт и мобильное приложение для покупки билетов на поезд.

Теги
Россия
Совет директоров "Газпрома" одобрил ликвидацию оператора проекта "Штокман СПГ"
Проект по производству СПГ на ресурсной базе Штокмановского месторождения предусматривал строительство завода мощностью 7,5 млн тонн в год
Читать полностью