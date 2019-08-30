В РЖД не считают утечку персональных данных сотрудников результатом кибератаки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Публикация в открытых источниках персональных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД) произошла не в результате кибератаки. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион. Он указал, что компания совместно с федеральными службами приступила к всесторонней проверке по поводу инцидента.

"Общественность не получила чувствительных данных сотрудников [компании] в результате утечки. Технический вопрос уже решен [после случившегося инцидента]. Сейчас совместно с федеральными службами проводим комплексное расследование причин с установлением виновных <...> На данный момент мы точно можем утверждать, что не было проникновения в систему извне", - сказал он.

По итогам проверки компания может принять административные меры, а также, при необходимости, принять меры по повышению информационной безопасности, добавил представитель РЖД.

Компания уже направила в правоохранительные органы материалы после инцидента с утечкой данных сотрудников компании.

Для сотрудников компании РЖД действует сервисный портал. Доступ в личный кабинет работники компании могут получить с компьютера, планшета и смартфона.

В РЖД отмечали, что что утечек персональных данных клиентов не произошло. Холдинг использует несколько онлайн-сервисов. Пассажирам доступен сайт и мобильное приложение для покупки билетов на поезд.