Строительство платных дорог на Крайнем Севере может вестись добывающими компаниями

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Строительство безальтернативных платных дорог на Крайнем Севере может вестись работающими там добывающими и промышленными компаниями, однако такие стройки могут быть невыгодны в силу суровых условий на этой территории. В то же время платные дороги помогут созданию инфраструктуры, повысят транспортную доступность для населения и инвестиционную привлекательность регионов Крайнего Севера, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Закон, позволяющий строить в районах Крайнего Севера платные автомобильные дороги при отсутствии альтернативной бесплатной трассы, вступил в силу 13 августа. Он разрешает строить платные трассы в районы Крайнего Севера, если дорога или ее участок расположены вне границ городских и сельских населенных пунктов, а также если участком является отдельное искусственное дорожное сооружение.

Положения закона

Ранее для районов Крайнего Севера действовало единое правило по стране об обязательном наличии бесплатной автомобильной дороги при строительстве рядом платной, принятый закон предусматривает исключение из общего требования в отношении районов Крайнего Севера. Кроме того, в новом законе закрепляется условие бесплатного проезда легковых автомобилей и мототранспортных средств по платным автомобильным дорогам в целях обеспечения интересов населения Крайнего Севера.

Как поясняли в августе в Министерстве транспорта РФ, в регионах Крайнего Севера создание автомобильных дорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений невозможно даже в долгосрочном периоде из-за высокой стоимости строительства и эксплуатации. Более того, строительство автомобильных дорог там существенно ограничено возможностями региональных бюджетов. Создание платных дорог призвано, с точки зрения Минтранса РФ, улучшить существующий уровень транспортной доступности в районах Крайнего Севера, предоставить условия для привлечения инвестиций в районы Крайнего Севера, а главное, дать местному населению возможность бесплатного транспортного сообщения по автомобильной дороге на личном легковом транспорте.

В интересах бизнеса

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров положительно оценил возможность строительства таких дорог, "потому что, когда сообщения вообще нет и нет бюджетной эффективности этого проекта, чтобы вкладывать бюджетные деньги, такая инициатива очень хороша". "У нас пока таких проектов нет, но с вводом данного закона мы, наверное, проработаем этот вопрос с промышленниками", - рассказал он ТАСС.

По словам Димитрова, в ряде регионов Крайнего Севера уже есть готовые проекты промышленных компаний, которые осваивают месторождения на глубоком Севере. Он добавил, что в Красноярском крае такие дороги могли бы появиться, в частности, в Эвенкии и Богучанском районе.

Согласно закону, дороги останутся бесплатными для населения. "Ранее компания, которая хотела разработать определенное месторождение в районах Крайнего Севера, построив дорогу, не могла определить ее частной, потому что нет альтернативы. Сейчас им разрешили, что, по сути, они строят дорогу для собственных нужд, но за эксплуатацию другими недропользователями и собственниками они могут брать плату и частично компенсировать свои расходы", - подчеркнул министр, добавив, что полностью окупаемыми такие дороги не станут.

Разделяет его мнение и вице-спикер собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО), председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию Матвей Чупров. "Тема возникла в связи с тем, что нужно строить платные дороги для разработки месторождений, для реализации крупных проектов, для создания инфраструктуры, на которую у государства в настоящее время нет средств", - уверен он.

Доцент кафедры государственного регулирования экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, эксперт Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников отметил в разговоре с ТАСС, что инвестиционная привлекательность строительства дороги в регионах Арктической зоны РФ, тем более платной, очень невелика. "Однако есть причины, которые требуют ее строительства. И в первую очередь это интересы бизнеса. А так как ему необходимо эту дорогу окупить, естественно, вводится плата за проезд. И надо понимать, что в настоящее время платой за проезд дорога не окупится, но зато будет обеспечено транспортное обеспечение бизнеса", - заверил он.

Уже строят

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где почти 72% населенных пунктов не имеют круглогодичного автомобильного сообщения, за счет частных средств уже строится мост через реку Пур. Предполагается, что он свяжет восточную часть округа с основной сетью региональных дорог и обеспечит бесперебойный доступ к промышленным объектам и месторождениям в восточной части региона.

"Сейчас перебраться через реку Пур можно только по платной понтонной переправе, движение по которой прерывается дважды в год в период ледохода и ледостава на срок до месяца. Если жители могут в этот период пользоваться судами на воздушных подушках и вертолетах, то грузовая и тяжелая техника вынуждена простаивать. Кроме того, на понтонной переправе установлен довольно высокий тариф за проезд", - сообщил ТАСС директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

По его словам, все легковые автомобили, мотоциклы, автобусы и транспорт экстренных служб смогут передвигаться по новому мосту бесплатно, а тариф за проезд для грузовиков будет почти в два раза меньше, чем установленный на действующей переправе. "Таким образом, как у крупных предприятий, так и у малого бизнеса существенно сократятся затраты на транспортировку", - добавил директор департамента. При этом он отметил, что возможность строить платные для грузовиков дороги на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) не отменяет строительство и реконструкцию дорог в округе за счет бюджета.

Эксперт по дорожному строительству, председатель Красноярского краевого отделения "Деловой России" Эдуард Веккессер отметил в разговоре с ТАСС, что ГЧП действительно может стать одним из вариантов строительства платных дорог на Севере, но прежде всего необходимо понять, насколько эта магистраль необходима на тех или иных территориях. По его словам, для массового потребителя в северных условиях более актуальным транспортом является воздушный.

"Допустим, построили дорогу из Норильска до Тюмени, но здесь проще преодолеть эти тысячи километров на самолете, чем рисковать попасть в пургу на трассе. В северных условиях сложно обеспечить пользователям платных дорог качественные сервисы, которые обычно должны быть на таких магистралях", - сказал Веккессер.

В ожидании инвестора

Представители некоторых регионов Крайнего Севера отмечают, что на их территориях нет необходимости в таких дорогах. "У нас в Мурманской области потребности в строительстве платных дорог нет, вся область приравнена к территории Крайнего Севера. У нас связь дорожная практически со всеми населенными пунктами обеспечена, за исключением отдаленных сел, до которых очень большое расстояние, и понятно, что там инвестиционной привлекательности не будет, там численность населения в основном менее 100 человек", - сказал ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, добавив, что у регионального правительства нет планов по строительству платных автомобильных дорог в условиях Крайнего Севера.

Соснин пояснил, что в указанные отдаленные села экономически нецелесообразно тянуть дороги, поскольку они будут крайне дорогими. "А ко всем остальным поселениям Мурманской области у нас проезд обеспечен, и строительство именно платных дорог мы пока не предполагаем. Необходимости в этом нет", - сказал Соснин.

По оценке Веккессера, строительство и содержание дорог на Крайнем Севере обойдется существенно выше, чем в условиях средней полосы. Кроме того, нужно учитывать фактор вечной мерзлоты. "Избежать этого можно с помощью строительства дорог на сваях по типу виадуков, но тут встает вопрос, насколько это затратно", - замечает собеседник агентства.

Ряд регионов положительно относится к строительству платных дорог, но к ним не идет инвестор. Как сообщили ТАСС в Министерстве транспорта Архангельской области, в регионе пока нет планов по строительству платных безальтернативных дорог. "Если в качестве труднодоступных рассматривать населенные пункты, транспортное сообщение с которыми обеспечивается по зимним автомобильным дорогам, то перспектив по строительству платных автомобильных дорог на данных направлениях в настоящее время нет в связи с отсутствием заинтересованных инвесторов. В случае получения предложений от инвесторов на финансовое обеспечение работ по проектированию и строительству объектов дорожной инфраструктуры вопрос о льготном налогообложении может быть рассмотрен", - пояснил представитель министерства, добавив, что возможное строительство платных дорог улучшит транспортную доступность для населения.

Согласны с такой позицией и в Министерстве транспорта Карелии, где отметили, что в ближайших перспективах в регионе нет планов строительства платных дорог на территории трех образований, относящихся к Крайнему Северу (Беломорский, Кемский и Лоухский районы). "Причина - низкая интенсивность движения, которая не даст возможности инвестору окупить затраты на строительство трассы", - уточнил представитель пресс-службы министерства.