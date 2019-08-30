Спрос на наличную иностранную валюту в июне вырос на 13%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Спрос на наличную иностранную валюту в РФ в июне вырос по сравнению с маем на 13% и составил $4 млрд, говорится в сообщении Банка России.

"В июне 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 13% и составил $4 млрд", - говорится в материале.

Также в ЦБ отметили, что спрос уменьшился по сравнению с теми же месяцами 2017 и 2018 годов на 20% и 4% соответственно. В июне 2017 года он составлял около $5 млрд, в том же месяце 2018 года - более $4 млрд.

Спрос на доллары в июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 12%, до $2,6 млрд, на европейскую валюту - на 15%, до $1,4 млрд. Доля долларов в структуре спроса снизилась до 64% относительно 65% месяцем ранее, доля европейской валюты выросла с 33% до 34%.

Граждане стали активнее покупать иностранную валюту в июне, говорится в материале. Таким образом, при относительно стабильном предложении валюты чистый спрос на нее увеличился на 41%, до $1 млрд.

В материале говорится, что, как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из России без открытия счета превышали переводы в страну. В июне относительно мая отрицательное сальдо переводов физлицами увеличилось на 18% и составило $0,2 млрд.

Предложение населением наличной иностранной валюты в июне по сравнению с маем увеличилось на 6% и составило $3 млрд. Долларов в июне 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем было продано на 5% больше, европейской валюты - на 8%.