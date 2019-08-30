Все 33 НПФ показали положительную доходность пенсионных накоплений во II квартале

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Все 33 негосударственных пенсионных фонда (НПФ), работающих с пенсионными накоплениями, показали во втором квартале 2019 года положительную доходность инвестирования пенсионных накоплений, следует из данных ЦБ РФ. В отношении размещения средств пенсионных резервов положительную доходность показали 43 из 47 фондов.

"Доходность (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду) топ-5 фондов по величине пенсионных накоплений варьировалась от 6,2 до 13,2%. Величина доходности пяти крупнейших фондов по величине пенсионных резервов находилась в интервале от 7,4 до 12,2%", - говорится в сообщении регулятора.

В частности, крупнейший фонд - НПФ "Сбербанка" - показал доходность (за вычетом вознаграждения управляющей компании) пенсионных накоплений 10,28%, пенсионных резервов - 10,98%. НПФ "Открытие" - 12,46% и 13,19% соответственно, НПФ "Сафмар" - 9,64% и 10,31%, НПФ "Газфонд пенсионные накопления" - 8,61% и 9,26%, НПФ "Будущее" - 6,22% и 6,22%.

Совокупная величина пенсионных накоплений в НПФ выросла на 2,6%, до 2,7 трлн рублей, объем пенсионных резервов превысил 1,3 трлн рублей (+2,7%), говорится в сообщении ЦБ. Пенсионные средства росли в основном за счет результатов инвестирования.

Число застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию и количество участников добровольной пенсионной системы на конец второго квартала 2019 года составили 37,4 и 6,2 млн человек соответственно.

Количество застрахованных лиц, получающих пенсию, по итогам второго квартала 2019 года выросло на 7,9% достигло 168,7 тыс. человек, а объем пенсионных выплат увеличился на 32,8% до 6,5 млрд рублей. Количество участников, получающих негосударственную пенсию, выросло на 3,6% до 1,6 млн человек, а объем выплаченных пенсий вырос на 8,6% до 34,7 млрд рублей.