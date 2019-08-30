"Победа" может перенести часть рейсов в Шереметьево в 2020 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" может перенести часть рейсов авиакомпании "Победа" из Внуково в Шереметьево в рамках пилотного проекта по оптимизации маршрутной сети группы, сообщил во время звонка для инвесторов заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по стратегии и маркетингу Андрей Панов.

"В следующем году планируем запустить новый пилотный проект, я надеюсь нам это удастся, перенести часть рейсов "Победы" в Шереметьево", - сказал он, уточнив, что речь не идет об уходе лоукостера из базового аэропорта Внуково.

"Речь только о пилотном проекте и мы думаем, что это может привести к синергетическому эффекту, если запустить кодшеринговые рейсы ["Аэрофлота" и "Победы"]", - добавил он.