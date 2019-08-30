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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

"Аэрофлот" ожидает поставок трех Boeing 737 max в 2020 году

Поставки должны были начаться в ноябре 2019 года, но эксплуатация самолетов запрещена до выяснения обстоятельств авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" ожидает поставок трех самолетов Boeing 737 max в 2020 году, говорится в презентации компании для инвесторов.

"Поставки трех самолетов Boeing 737 max вероятно будут перенесены на 2020 год", - сообщается в презентации.

Ранее источник ТАСС в лоукостере "Победа" (входит в "Аэрофлот") сообщал, что поставки самолетов Boeing 737 max 8 начнутся с задержкой в полгода, то есть не ранее весны 2020 года.

Поставки должны были начаться в ноябре 2019 года, но на данный момент эксплуатация самолетов Boeing 737 max 8 запрещена до выяснения обстоятельств произошедших в конце прошлого - начале этого года авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.

"Победа" заказала 15 машин этой модели. Сейчас во флоте лоукостера 30 самолетов предыдущего поколения - Boeing 737-800 NG.

Ранее гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что если не будет стопроцентной гарантии безопасности самолета, "Аэрофлот" может отказаться от приобретения самолетов Boeing 737 max 8 для "Победы". В то же время вице-президент по маркетингу Boeing Рэнди Тинсет сообщал журналистам, что эксплуатация самолетов семейства Boeing 737 max может быть возобновлена в IV квартале текущего года.

Теги
РоссияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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