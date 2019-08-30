В Ессентуках на курортный сбор отремонтируют Курортный парк

ПЯТИГОРСК, 30 августа. /ТАСС/. Курортный парк отремонтируют в Ессентуках (Ставропольский край) на средства, полученные от курортного сбора. Всего на эти цели в 2019 году планируется направить 74 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу глава города Александр Некристов.

"В этом году мы средства курортного сбора направляем на наш курортный парк. В прошлом году мы начали с Курортного бульвара, партерной группы, примыкающей территории. Теперь заходим в Курортный парк, с верхней части парка приводим все в порядок", - сказал Некристов.

Он уточнил, что работы планируется завершить в начале осени. "Хочу отметить, что мы не сделаем весь парк сразу. 74 млн рублей - это не та сумма, которая позволит нам привести весь Курортный парк в порядок. Но главные верхние аллеи, верхнюю часть, территорию перед Николаевскими ваннами мы реконструируем", - добавил глава города.

Собеседник агентства также рассказал, что парк продолжат ремонтировать в следующем году. "Мы запланировали, что будем год за годом идти по Курортному парку. Следующая наша глобальная задача - привести полностью в порядок наш Курортный парк, сердце курорта. Здесь многое будет зависеть от объема курортного сбора, который будет поступать", - сказал Некристов.

На Ставрополье с мая 2018 года введен курортный сбор в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. В 2018 году в регионе собрали 185 млн рублей курортного сбора. Общая сумма курортного сбора в крае в 2019 году может превысить 260 млн рублей.