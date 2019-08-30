Ускоренный контейнерный поезд впервые отправился из Уфы в Китай

ОРЕНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Первый ускоренный контейнерный поезд отправился в пятницу с башкирской станции Черниковка (пригород Уфы) в китайский город Ченду. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте РЖД.

"30 августа со станции Черниковка Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) отправился первый ускоренный контейнерный поезд назначением в Ченду (Китай). Поезд из 50-ти 40-футовых контейнеров проследует по сети железных дорог ОАО "РЖД" до станции Забайкальск. Далее контейнеры отправятся до конечного потребителя по железным дорогам Китая", - говорится в сообщении.

"Данный сервис позволит промышленным предприятиям улучшить логистику по доставке грузов, открыть новые рынки сбыта своей продукции. Скорость доставки, стоимость перевозки, сохранность перевозимых грузов и высокое качество обслуживания клиентов создают реальную конкуренцию морскому и автомобильному транспорту", - цитирует пресс-служба РЖД директора филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на КбшЖД Алексея Булытова.

Состав с продукцией компании Kronospan (крупнейший деревообрабатывающий завод в Башкирии) преодолеет расстояние более 5 тыс. км до границы за шесть суток.

КбшЖД намерена увеличить отправки контейнерных поездов и по другим направлениям. Так, в разработке находится проект по отправке грузов на станцию Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги.