Путин потребовал уделить особое внимание качеству жизни в ЗАТО Мурманской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал обратить особое внимание на качество жизни в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) Мурманской области. "Этот вопрос требует особого внимания", - сказал он на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

"Отдельный вопрос, который я хотел бы поднять, - это качество жизни в закрытых городах, в городах, где живут наши военные, Краснознаменного Северного флота, прежде всего, которые обеспечивают безопасность и нашей страны, и геополитическую стабильность, - отметил Чибис. - Но качество жизни сегодня в наших ЗАТО не выдерживает никакой критики". "Нам надо менять эту ситуацию", - подчеркнул он.

Говоря о городской среде в населенных пунктах региона, врио губернатора констатировал, что там "не хватает катастрофически спортивных площадок, детских городков". "Мы дополнительно даже к тем мероприятиям, которые были заложены в нацпроекте ["Жилье и городская среда"], более 50 таких объектов уже строим, и первые четыре уже реализованы в наших небольших населенных пунктах, - доложил он. - А до 1 сентября новые детские площадки, причем качественные, появятся в 15 городах нашей области".

По словам Чибиса, есть "целый набор вопросов" и в сфере ЖКХ. "Нам удалось продвинуться вперед в наведении порядка в сфере управления жильем, потому что с первых дней, как я стал работать, я ужаснулся состоянию дворов, наледи на кровле, и в штабном режиме пришлось просто города и населенные пункты очищать от снега, - отметил он. - Дальше, в таком же штабном режиме, мы занимались очисткой городов после зимы, решением проблем с мусором. И конечно, динамика изменений, динамика наведения чистоты и порядка очевидна. Это люди видят".

При этом нерешенной остается проблема большой зависимости ЖКХ региона от мазута. "Учитывая скачок стоимости мазута, безусловно, мы сами эту проблему решить не можем, - констатировал Чибис. - Мы получили очень оперативно первый транш в три миллиарда рублей от федерального правительства, подготовились к зиме, закупили мазут. Но на самом деле минимально еще два миллиарда [рублей] нам необходимо, для того чтобы эту зиму пройти, не говоря уже о том, что накопленный кассовый разрыв из-за роста стоимости мазута составляет шесть миллиардов рублей". "Конечно, мы ставим перед собой задачу в течение пяти лет радикально количество мазута сократить, - добавил он. - Такая дорожная карта подготовлена, к нам приезжал Дмитрий Николаевич Козак, мы это обсудили, дорожную карту уже представили в Минэнерго России и с ними работаем, для того чтобы ее утвердить уже на уровне правительства".