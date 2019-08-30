"Россети" рассчитывают снизить операционные затраты на 30% за счет цифровизации

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует снизить операционные затраты на 30% за счет реализации программы цифровой трансформации 2030, сообщил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский в ходе выступления на съезде руководителей и специалистов электросетевого комплекса России.

"За счет цифровых технологий мы оптимизируем бизнес-процессы. За счет чего и достигаем результат снижения операционных затрат на 30% и более", - сказал Ливинский.

Он напомнил, что компании группы внедряют цифровые технологии, среди которых "Цифровой электромонтер", использование технологий выявления очагов потерь с помощью Big Data, цифровая ЛЭП.

Всероссийский съезд руководителей и специалистов электросетевого комплекса "Лидеры энергетики" проходит в Челябинске с 29 по 31 августа 2019 года. Почти 2000 человек принимают участие в нем.

Работники группы компаний "Россети", а также других электросетевых организаций рассмотрят приоритетные направления развития отрасли, связанные с модернизацией и цифровой трансформацией электросетевой инфраструктуры.

31 августа будут определены 100 победителей конкурса "Лидеры энергетики". Они будут рассматриваться в приоритетном порядке для замещения руководящих должностей в структуре группы "Россети" в ближайшие два месяца. Победители конкурса также получат сертификаты по 500 тыс. рублей на обучение и повышение квалификации, пояснил Ливинский.