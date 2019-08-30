"Ведомости": российские чиновники могут не получить смартфоны на ОС "Аврора" в 2019 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" не сможет поставить смартфоны на российской операционной системе (ОС) "Аврора" для чиновников в 2019 году, в данный момент обсуждается целесообразность этого проекта в целом. Об этом в пятницу сообщила со ссылкой на источники газета "Ведомости".

По информации издании, Минфин не намерен выделять средства на покупку смартфонов, в 2019 году такие расходы в бюджете не заложены. Кроме того, отмечают "Ведомости", сейчас также обсуждается целесообразность этого проекта, поскольку перевод российских чиновников и госкомпаний на смартфоны с ОС "Аврора" требует слишком много средств. При этом другие источники издания добавляют, что к проекту есть еще ряд вопросов.

Как ранее заявлял президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, уже в 2019 году чиновники начнут использовать смартфоны на отечественной операционной системе "Аврора". Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что госоператор планировал перевести в 2019 году на такие смартфоны первые 300 тыс. сотрудников федеральных органов власти. На эти цели госкомпания просила 1,3 млрд рублей начиная с 1 октября. По плану оператора в 2020 году этими смартфонами должны были пользоваться 800 тыс. человек (за 13,3 млрд рублей), а к концу 2021 года - 1,4 млн человек (23,4 млрд рублей ежегодно).

"Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. По мнению разработчиков, устройства на базе "Авроры" смогут обеспечить безопасность передачи данных в госсекторе, корпоративной сфере и для обычных потребителей, которым важна конфиденциальность. Система может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения. Весной 2018 года "Ростелеком" получил контроль над разработчиком мобильной операционной системы Sailfish OS и SailfishMobile OS Rus.