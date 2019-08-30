Объем сельхозпроизводства в Дагестане вырос за семь лет на 36%

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 30 августа. /ТАСС/. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Дагестане вырос за последние семь лет на 36%. Урожай овощной продукции вдвое превышает уровень потребления в регионе, сообщил в пятницу на совещании, посвященном развитию, отрасли министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"За последние семь лет объем сельхозпроизводства в регионе вырос на 36% и продолжает увеличиваться. Мы фиксируем рост прибыльных сельхозорганизаций. Дагестан полностью обеспечивает себя картофелем и молоком, а овощей производит в два раза больше своего потребления. Разумеется, также стоит упомянуть традиционно сильное региональное виноградарство и виноделие", - сказал он.

Патрушев добавил, что доля сельскохозяйственной продукции в ВРП Дагестана превышает 17%. В Республике также развито и овцеводство. В регионе числится самое большое поголовье мелкого рогатого скота.

"Пятьдесят пять процентов населения проживает в сельской местности. Поэтому особую важность составляет комплексная программа по развитию сельских территории, реализация, которой стартует с 2020 года. Ваш субъект уже разработал региональный проект программы, в ней прописаны новые объекты инфраструктуры, которые появятся, понесут позитивные изменения в сельской местности", - отметил он.

Сельское хозяйство в Дагестане является одним из основных видов деятельности. В растениеводстве наиболее развито производство риса, зерна, развитые тепличные комплексы. Также благоприятные условия сложились и для виноградарства и виноделия, овцеводства.