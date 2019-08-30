Кабмин одобрил эксперимент по переводу информсистем госорганов в "облако" с 30 августа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Правительство России одобрило эксперимент по переводу на единую "облачную" платформу информационных систем федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что перевод таких систем в "облако" в качестве эксперимента продлится с 30 августа 2019 года по 30 декабря 2020 года. Также экспериментом предусмотрено обеспечение органов власти и внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами и программным обеспечением.

В соответствии с положением о проведении эксперимента, облачная платформа для органов власти будет предоставляться на основании госконтрактов. В ее инфраструктуру будут входить ресурсы, расположенные в России. Предусматривается, что находящаяся в "облаке" информация будет ежедневно копироваться на резервный материальный носитель, который будет храниться 30 дней.