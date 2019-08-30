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Силуанов предложил определить критерии для быстрой разблокировки счетов предпринимателей

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил обозначить критерии и создать рабочую систему для быстрой разблокировки личных счетов предпринимателей. Об этом он заявил на совещании по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" в Калининграде.

"Что касается блокировки [личных счетов индивидуальных предпринимателей], нужно просто определить порядок, что нужно сделать, чтобы быстрее разблокировать счет", - сказал он, добавив, что обратится с этим предложением в ЦБ.

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