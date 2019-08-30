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ЦБ назначил третьего финомбудсмена

Евгений Писаревский назначен уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования и кредитной кооперации

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Совет директоров ЦБ решил назначить Евгения Писаревского, который сейчас занимает должность первого зампреда Фонда социального страхования, финомбудсменом в сфере финансовых услуг, сообщил регулятор.

"Совет директоров Банка России принял решение назначить с 9 сентября 2019 года. Писаревского Евгения Леонидовича на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций", - говорится в сообщении.

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