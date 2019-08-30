ЦБ назначил третьего финомбудсмена

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Совет директоров ЦБ решил назначить Евгения Писаревского, который сейчас занимает должность первого зампреда Фонда социального страхования, финомбудсменом в сфере финансовых услуг, сообщил регулятор.

"Совет директоров Банка России принял решение назначить с 9 сентября 2019 года. Писаревского Евгения Леонидовича на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций", - говорится в сообщении.