ЦБ утвердил максимальную комиссию для магазинов в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Банк России утвердил максимальный уровень банковских комиссий для магазинов при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей в размере 0,7%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Совет директоров Банка России утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Их диапазон составит от 0% до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия", - говорится в сообщении.

Комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как штрафы, налоги, пени и прочие. На товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Для физических лиц платежи за любые товары и/или услуги через СБП будут бесплатными. Данные тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года.

Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, чьи слова приводятся в пресс-релизе, отметила, что оплата товаров и услуг через СБП "позволит торговым предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов".

Совет директоров ЦБ также решил снизить нижнюю границу тарифов для участников СБП по операциям в системе до пяти копеек вместо ранее установленных 50 копеек. Данное решение принято в целях повышения заинтересованности банков в продвижении Системы быстрых платежей. Данное изменение тарифов вступит в силу с 1 января 2020 года. При этом регулятор напомнил, что конца 2019 года не взимает плату с банков-участников за операции в СБП.

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