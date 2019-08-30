Объем экспорта сельхозпродукции из Дагестана должен вырасти до $26,6 млн

ДЕРБЕНТ, 30 августа. /ТАСС/. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Дагестана должен увеличиться к 2025 году на $3 млн и составить $26,6 млн. Об этом сообщил в пятницу на совещании, посвященном развитию отрасли, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Президент поставил перед нашей отраслью задачу о кратном увеличении объема внешней торговли сельхозпродукции к 2024 году. В Республике Дагестан предстоит увеличить показатели экспорта почти на $3 млн, до $26,6 млн. Прирост обеспечит мясная продукция, в первую очередь, конечно же, баранина", - сказал он.

Патрушев добавил, что власти готовы оказывать экспортерам необходимую помощь, как в увеличении объема господдержки, так и в совершенствовании нормативно-правовой базы. "С января по август экспорт (сельхозпродукции - прим. ТАСС) из Дагестана увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $15,5 млн. Ожидаем, что к намеченному сроку все плановые показатели будут выполнены", - отметил Патрушев.

Сельское хозяйство в Дагестане является одним из основных видов деятельности. В растениеводстве наиболее развито производство риса, зерна, развитые тепличные комплексы. Также благоприятные условия складываются и для виноградарства и виноделия, овцеводства.