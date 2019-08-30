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МЭР приступило к созданию "белой книги" по гостиничному бизнесу

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что документ будет содержать не только обязательные требования, но и рекомендации общего характера по ведению бизнеса

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ приступило к созданию "белой книги" в сфере гостиничного бизнеса по аналогии с "Белой книгой индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские". Об этом на совещании по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" в Калининграде сообщил глава МЭР Максим Орешкин.

"Мы также начали делать такую же книгу по гостиничному бизнесу. Каждая следующая сфера потребует времени... Будем расширять максимально эти сферы", - сказал Орешкин.

Он добавил, что документ будет содержать не только обязательные требования, но и рекомендации общего характера по ведению бизнеса в указанной сфере.

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