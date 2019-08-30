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Медведев прибыл в Астрахань на совещание о развитии водохозяйственного комплекса Волги

В мероприятии примут участие министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, вице-премьер Максим Акимов и министр энергетики Александр Новак

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Астрахань, где проведет совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги. В мероприятии примут участие вице-премьер Максим Акимов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и главы регионов.

Также председатель правительства проведет рабочую встречу с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Во время поездки Медведев примет участие и в церемонии открытия Всероссийского театрального марафона в Южном федеральном округе, в которой также будут участвовать вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГолодец, Ольга ЮрьевнаНовак, Александр ВалентиновичЯкушев, Владимир ВладимировичКобылкин, Дмитрий НиколаевичМединский, Владимир РостиславовичРоссияАкимов, Максим АлексеевичАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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