Медведев прибыл в Астрахань на совещание о развитии водохозяйственного комплекса Волги

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Астрахань, где проведет совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги. В мероприятии примут участие вице-премьер Максим Акимов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и главы регионов.

Также председатель правительства проведет рабочую встречу с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Во время поездки Медведев примет участие и в церемонии открытия Всероссийского театрального марафона в Южном федеральном округе, в которой также будут участвовать вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский.