Россия в августе сократила добычу в рамках ОПЕК+ только на половину квоты

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти в России в августе 2019 года составила 1,542 млн тонн, что на 22,3 тыс. тонн выше уровня июля, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) на 29 августа.

При пересчете данных в баррели по коэффициенту 7,33 российская среднесуточная добыча с 1 по 29 августа составила 11,305 млн б/с, что на 163 тыс. баррелей больше, чем в июле, когда она составила 11,142 млн баррелей.

Россия и страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи с июля. В рамках этой сделки Россия сокращает добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, когда она составляла 11,421 млн баррелей. Таким образом, по сравнению базовым уровнем Россия сократила добычу на 116 тыс. баррелей в сутки, или на 50% от размера квоты.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".