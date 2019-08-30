Сельхозпроизводители Ульяновской области собрали более 1 млн т зерна

УЛЬЯНОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Ульяновские аграрии собрали с полей свыше 1 млн т зерна, уборочная кампания в регионе продолжается. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

"Наши хлеборобы перешли рубеж по намолоту зерна в миллион тонн. Каждая восьмая тонна ульяновского зерна сейчас - это зерно Чердаклинского района. По его производству район ежегодно опережает такие регионы, как Ивановская, Костромская, Тверская, Новгородская области", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Морозова.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в регионе составляет 20,3 ц/га. По данным Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, аграрии региона вышли по темпам уборки на первое место в Приволжском федеральном округе.

"В трех районах нашей области намолочено более 100 тыс. т зерна - эти показатели достигнуты аграриями Мелекесского, Чердаклинского и Цильнинского районов. На сегодняшний день урожай убран с более чем 494 тыс. га, это порядка 80% от плана", - цитирует пресс-служба правительства главу министерства Михаила Семенкина.