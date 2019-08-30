Дорогу-дублер федеральной трассы отремонтируют на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют открыть в конце 2019 года проезд по отремонтированной дороге "Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская", являющейся дублером федеральной трассы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Дорога дублирует федеральную трассу "Подъезд к городу Ставрополю от М-29 "Кавказ". Основная дорога находится на возвышенности, периодически в зимнее время из-за гололеда и снежных заносов на ней вводятся ограничения. Объезд осуществляется через дублирующую трассу.

"В этом году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершается реконструкция участка региональной автодороги "Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская". Общая протяженность реконструкции - 7 км <…> Для свободного проезда автомобилей дорога откроется ближе к концу года", - говорится в сообщении.

На дороге заменят покрытие, укрепят обочины, установят бордюры, нанесут разметку из термопластика, которая является более долговечной, общая стоимость работ составляет порядка 190 млн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.