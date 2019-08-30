Архангельская область приобрела два новых самолета на авиасалоне МАКС-2019

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Приобретение двух новых самолетов Л-410 на авиационно-космическом салоне МАКС-2019 для внутренних рейсов по Архангельской области закрыла потребность региона в воздушных судах. Об этом в пятницу сообщил ТАСС губернатор области Игорь Орлов.

"Мы продолжаем реализовывать программу развития второго [архангельского объединенного] авиаотряда, который выполняет важнейшие функции. И покупка двух самолетов Л-410 - это очередной вклад в развитие этих планов. На позапрошлом Международном авиационно-космическом салоне мы также приобрели в лизинг два аналогичных борта. Они по своим характеристикам полностью соответствуют интересам нашего региона, и теперь потребность в новых самолетах для нужд Архангельской области закрыта", - сказал Орлов.

Приобретение самолетов стало возможным при участии Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая обеспечила комфортные условия. "Кроме того, мы подписали долгосрочное соглашение о развитии лизинговых отношений во всех направлениях, но в основном, конечно, речь идет о воздушном транспорте. Например, у нас уже есть договоренность о приобретении вертолета Ми-8 также для нужд авиаотряда. Уверен, что вместе мы обеспечим надежный задел для развития этого предприятия", - добавил Орлов.

Губернатор отметил, что дооснащение 2-го авиаотряда техникой станет одним из этапов проекта по созданию авиакомпании "Арктика". "Конечно же мы не забываем про наше соглашение с Ненецким автономным округом о создании авиакомпании "Арктика", работа над проектом продолжается. Рассчитываем, что дооснащение второго авиаотряда, позволит говорить о создании сильной компании, которая рассчитана на более широкую сеть маршрутов, поэтому, я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы в будущем развивался также класс и уровень судов", - сказал глава региона.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский в ходе V Арктического форума в апреле 2019 года подписали соглашение о создании новой авиакомпании "Арктика". Она будет создана на базе двух существующих авиапредприятий: "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" и "2-й Архангельский объединенный авиаотряд".

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.