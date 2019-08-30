Темой выступления Путина на ВЭФ станет ускорение развития Дальнего Востока

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Одной из центральных тем выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), которое состоится 5 сентября во Владивостоке, станет ускорение развития Дальнего Востока. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Что касается выступления нашего руководителя, то предусматривается, что он остановится на планах по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока, пригласит иностранных инвесторов активнее вкладывать в совместные с российским бизнесом проекты и изложит подходы нашей страны к углублению региональной экономической интеграции, выскажется по вопросам безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

"Ну и, естественно, там будет говорить и о принципах свободной торговли на основе норм права ВТО, и будет подчеркнута недопустимость применения различного рода ограничений и санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству", - добавил помощник главы государства.

Пленарное заседание традиционно станет главным событием форума. На нем, помимо президента РФ, запланированы также выступления президента Монголии Халтмаагийн Баттулги, премьер-министров Индии Нарендры Моди, Малайзии Махатхира Мохамада и Японии Синдзо Абэ.

Участники форума

Всего на ВЭФ ожидается порядка 5 тыс. участников из более чем 50 государств, при этом 3,7 тыс. будут представлять Россию. Наиболее многочисленные делегации, по словам Ушакова, ожидаются из Японии, Китая, Республики Корея и Индии. Кроме того, приедут гости из других стран, включая США, Сингапур и Великобританию. Свое участие подтвердили более 480 глав российских и 140 глав иностранных компаний.

В 2019 году форум пройдет под девизом "Дальний Восток - горизонты развития". В его деловой программе - порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы и страховые бизнес-диалоги ("Россия-Индия", "Россия-Китай", "Россия-Республика Корея", "Россия-Япония", "Россия-АСЕАН", "Россия-Европа"). Обсуждения будут проходить по четырем основным направлениям: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" и "Новые решения для повышения качества жизни".

Путин 5 сентября встретится с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа. Позднее в сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет встречу с премьером КНР Ли Кэцяном, сообщил Ушаков.

"В ходе встречи 5 сентября Владимира Путина с Ху Чуньхуа предполагается кратко "сверить часы" по актуальным вопросам углубления российско-китайского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также развитие межрегиональных связей и продвижение совместных проектов на востоке России", - сказал Ушаков.

Он добавил, что 16 сентября в Санкт-Петербурге Ху Чуньхуа и вице-премьер РФ Максим Акимов проведут заседание в рамках подготовки очередной встречи глав правительств России и Китая. "17 сентября состоится встреча премьеров двух стран", - сообщил Ушаков.

Турнир по дзюдо и встречи "на ногах"

Как сообщил Ушаков, 5 сентября состоится также турнир по дзюдо во Владивостоке, который посетят, в частности, российский и монгольский президенты, а также премьер-министр Японии.

К ВЭФ приурочен официальный визит в Россию премьер-министра Индии Моди. На полях форума запланированы также встречи Путина с Абэ, Мохамадом и заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

"На форуме будет присутствовать много иностранных гостей, с которыми наш [президент], не сомневаюсь просто, наверно, сможет пообщаться "на ногах". Я знаю, например, что будет [президент ФИФА Джанни] Инфантино во Владивостоке. Я думаю, конечно, президент с ним переговорит", - сказал помощник главы российского государства.

Заседание президиума Госсовета

Кроме того, Путин 4 сентября на полях ВЭФ проведет заседание президиума Государственного совета, посвященное развитию дальневосточного региона.

"В рамках этого форума 4 сентября состоится заседание президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока", - сказал помощник президента.

Путин традиционно участвует в Восточном экономическом форуме и регулярно проводит в привязке к этому мероприятию заседания президиума Госсовета, посвященные развитию соответствующего федерального округа.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Встреча с премьером Малайзии

Президент РФ Владимир Путин на полях ВЭФ 5 сентября проведет отдельную встречу с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом.

"Отдельная встреча [запланирована] с премьер-министром Малайзии, и это весьма важная будет встреча", - сказал Ушаков, говоря о графике работы Путина на ВЭФ 5 сентября. По его словам, Москва рассчитывает, что приезд во Владивосток премьер-министра Малайзии "придаст импульс сотрудничеству [двух стран], в том числе, на Дальнем Востоке".

Как сообщил Ушаков, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам "углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в торгово-экономической, военной и военно-технической, гуманитарной сферах, а также актуальным темам международной и региональной повестки дня".

"Российско-малайзийские отношения, в основе которых лежат принципы взаимного уважения, доверия и учетов интересов друг друга, демонстрируют позитивную динамику", - констатировал помощник президента РФ. Он напомнил, что предыдущая встреча Путина и Мохамада состоялась в ноябре 2018 года на полях международных саммитов в Сингапуре. Кроме того, ведутся контакты по линии внешнеполитических ведомств, а 27-28 августа с визитом в Малайзию приезжал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По словам Ушакова, до конца текущего года планируется первое заседание совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

"Планируется, что Путин и Мохамад обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в азиатско-тихоокеанском регионе и взаимодействия двух стран в рамках различных интеграционных объединений", - сообщил представитель Кремля.