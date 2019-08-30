Медведев раскритиковал регионы за медленное освоение бюджета на меры по оздоровлению Волги

"Хочу обратить внимание, коллеги, что у нас финансирование в текущем году идет неравномерно. В Минстрой документы на получение субсидий представили 13 регионов, в трех регионах осуществлен перенос, в четырех регионах такой перенос планируется. Я не знаю конкретных причин, вы можете мне потом об этом сказать. Но вообще это все неправильно. Надо деньги выбирать, иначе у нас никакая работа не пойдет", - заявил он на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.

Медведев призвал усилить систему контроля и штрафов за несанкционированный сброс сточных вод.

"Мы, конечно, должны сделать более жесткой систему контроля и штрафов за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнение водоемов и прибрежных территорий - как от предприятий, так и от отдельных граждан", - сказал он.

Медведев напомнил, что федеральный проект "Оздоровление Волги" (входит в состав национального проекта "Экология") предполагает сокращение отведения в реку Волгу и ее притоки загрязненных сточных вод в 3 раза - с 3,17 куб. км в 2018 году до 1,05 куб. км к 2024 году.

"Уменьшить такие сбросы мы сможем в первую очередь за счет строительства и модернизации коммунальных очистных сооружений. На эти цели предусмотрено более 140 млрд рублей, в том числе около 85 млрд рублей - из федерального бюджета", - добавил премьер.

Новость обновлена (17:21 мск) - добавлены цитаты Медведева