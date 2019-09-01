Орешкин: коррупция тормозит развитие экономики России, но структурные изменения идут

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин согласен с мнением ряда экономистов, что коррупция - это тормоз развития российской экономики, но позитивные изменения происходят. Об этом министр сообщил в интервью ТАСС.

"Борьба с коррупцией идет. Вижу в правительстве много честных, открытых людей, объявивших войну этому злу. Сейчас происходят серьезные структурные изменения, связано это, в том числе, со сменой губернаторского корпуса. Ребята, которых знаю лично, и кому абсолютно доверяю, наводят порядок в регионах: Андрей Никитин - в Великом Новгороде, Глеб Никитин - в Нижнем, Стас (Станислав - прим. ТАСС) Воскресенский - в Иваново, Антон Алиханов - в Калининграде, Максим Решетников - в Перми, Саша (Александр - прим. ТАСС) Цыбульский - в Ненецком автономном округе. Могу и дальше перечислять. На мой взгляд, это тектоническое изменение, которое тоже скажется на экономическом росте. Конечно, в плюс", - сказал Орешкин.

По его словам, в Минэкономразвития также были факты правонарушений до того, как он его возглавил, но сейчас таких инцидентов нет. "Точно знаю, что в Минэке была негативная история до моего прихода", - отметил Орешкин.

"Имели место неприятные инциденты. Не хочу вдаваться в детали, тем более, вся информация есть у правоохранительных органов", - сказал Орешкин, отметив, что не имеет в виду дело его предшественника на посту главы министерства Алексея Улюкаева. "Я пришел в министерство 30 ноября 2016 года, а дела, о которых говорю, более раннего периода. Что скрывать: в Минэке были факты правонарушений. Пришлось вычищать. Сейчас такого нет. И, надеюсь, не будет впредь", - добавил Орешкин.

"С Алексеем Валентиновичем (Улюкаевым - прим. ТАСС) мы никогда близко не общались, пересекались исключительно по рабочим вопросам, обсуждая макроэкономические прогнозы. Масштаб проблем в Минэке я увидел, лишь оказавшись, как говорится, на хозяйстве. Главная беда министерства была в том, что серьезно вымылся кадровый потенциал. Это началось после ухода Германа Оскаровича (Грефа - прим. ТАСС), а движение вниз достигло крайней точки в 2016-м, при Алексее Улюкаеве", - пояснил министр.

Орешкин возглавил Минэкономразвития в ноябре 2016 года. Его предшественник на этом посту Алексей Улюкаев в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении $2 млн в виде взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Сам Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий.