Орешкин: экономика России не ощутит сильного давления даже при цене нефти в $40 за баррель

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российская экономика не будет испытывать серьезного давления даже при цене нефти в $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее. $60 за баррель - некий уровень, позволяющий нам спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их. При $40 это станет делать сложнее, но даже на такой цене мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платежного баланса", - сказал министр.

Минэкономразвития в августе понизило прогноз цены нефти по итогам 2019 года до $62,2 за баррель с ранее прогнозировавших $63,4. По оценке министерства, в 2020 году цена на баррель нефти уменьшится до $57 вместо ранее предполагавшихся $59,7. Согласно прогнозу, цена на нефть в 2021 году снизится до $56, в 2022 году этот показатель ожидается на уровне $55, в 2023 году - $54, в 2024 году - $53 за баррель.

Орешкин добавил, что при падении цены на нефть катастрофы в российской экономике не случится, при этом торговые противостояния крупных экономик затронут все страны без исключения. "Мы в значительной степени защищены макроэкономическими структурными реформами, которые провели за последние несколько лет. Тут и бюджетное правило, и механизм покупки валюты, и многое другое. Поэтому нефть, уходящая с $70 за баррель на $60, сейчас никак не давит на внутриэкономическую ситуацию, катастрофы не случится", - сказал Орешкин.

По мнению министра, реформы, проведенные в российской экономике в 2014-2019 годах, "попадут в учебники". "За последние пять лет мы провели много реформ: ввели инфляционное таргетирование, новое бюджетное правило, большую программу бюджетной консолидации, перешли к плавающему валютному курсу. То, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 годы, точно попадет в учебники", - заключил глава Минэкономразвития.