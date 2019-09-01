Орешкин считает, что оценивать эффект от повышения НДС можно будет по окончании 2019 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Положительный эффект от повышения НДС будет проявляться по мере реализации национальных проектов, первые выводы можно будет делать по окончании 2019 года, заявил в интервью ТАСС глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Полученные бюджетом дополнительные средства решено было направить на финансирование нацпроектов. Такую выбрали стратегию. Новое правительство получило именно эту установку, вышел указ президента с конкретными задачами, которые требуется реализовывать. Дискуссии шли ожесточенные, но решение принято, его надо выполнять … Возвращаясь же к вопросу об НДС, положительный эффект от его повышения будет появляться по мере реализации нацпроектов. Мы только входим в активную фазу, пока рано давать оценки всему маневру, давайте дождемся хотя бы окончания 2019 года и тогда сделаем первые выводы", - сказал Орешкин.

Власти повысили ставку НДС до 20% с 18% с 1 января 2019 года. По подсчетам Минфина России, эта новация позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. Налог на добавленную стоимость в России платят юридические лица на всех этапах производства и продажи товара или услуги. Сумму уплаченного налога закладывают в конечную цену продуктов или услуг, так что фактически ее платят конечные потребители. Прошлая ставка НДС в 18% действовала с 1 января 2004 года.