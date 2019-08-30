Ставрополье намерено увеличить производство хлопка до 6,4 тыс. т к 2024 году

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Рост площадей хлопчатника на Ставрополье позволит увеличить производство хлопка до 6,4 тыс. т к 2024 году, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"Реализация проекта по возрождению промышленного хлопководства начата на Ставрополье в прошлом году - на экспериментальных участках урожайность хлопка достигала 50 ц/га. К 2024 году планируется увеличение посевной площади хлопчатника в крае более чем на 5 тыс. га с использованием орошения, что позволит получить до 6,4 тыс. т хлопка-волокна", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров отмечал, что по итогам 2019 года в регионе планируют произвести 1,4 тыс. т хлопка. Вопрос кредитования инвестиционного проекта в пятницу обсудили глава региона и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта по выращиванию хлопка в Буденновском районе Ставрополья губернатор подписал с учредителем предприятия "Терский" в июне 2019 года. Проект предусматривает выращивание хлопка на 4,5 тыс. га площадей, с перспективой увеличения до 20 тыс. га, а также строительство завода по джинированию (обработке) хлопка. Общий объем инвестиций составит 12,2 млрд рублей.