Минфин проработает предложение ФАС о перерегистрации госкорпораций в АО

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Минфин проработает предложение ФАС о перерегистрации госкорпораций в акционерные общества, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

В четверг глава ФАС Игорь Артемьев заявил журналистам, что развитие конкуренции в России потребует перерегистрации госкорпораций в акционерные общества без привилегий. Эта идея, в частности, будет заложена в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.

"Мы считаем, что акционерные общества - наиболее эффективная форма работы бизнеса, но есть целый ряд вопросов, которые требуют отдельного организационно-правового статуса в форме государственных корпораций <...> Мы видим, что есть целый ряд государственных корпораций, которые близки по своей деятельности к форме акционерных обществ. Будем работать, посмотрим, был доклад, предложение. Мы приняли его к сведению, будем работать с теми предложениями, которые были изложены", - сказал Силуанов.