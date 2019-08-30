Орешкин возглавил оргкомитет по подготовке Каспийского форума в Астрахани в 2021 году

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году в Астрахани второго Каспийского экономического форума. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

В соответствии с ним, оргкомитет возглавил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Его заместителями стали замглавы МЭР Михаил Бабич и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Уверен, что проведение этой международной конференции в нашей стране будет способствовать расширению нашего сотрудничества с прикаспийскими государствами во всех областях - от экологии до образования", - сказал Медведев в пятницу на проходящем в Астрахани совещании о развитии водохозяйственного комплекса Волги.

С предложением провести форум в Астрахани Медведев выступил 12 августа на первом таком форуме в Туркмении. "[Хочу] пригласить всех в Астрахань, где мы планируем провести следующий, второй, Каспийский экономический форум", - сказал тогда он.

С идеей организации КЭФ президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Он предложил сделать форум постоянно действующей платформой для многостороннего экономического диалога и проводить его поочередно в каждой из прикаспийских стран.