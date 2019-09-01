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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Орешкин призвал как можно быстрее разобраться с делом Майкла Калви

Глава Минэкономразвития не стал давать оценку потенциальному ущербу для российского делового климата от этой ситуации

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Разобраться с делом главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви нужно как можно скорее, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью ТАСС.

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"С этим делом надо максимально быстро разбираться. У нас ведь проблема не только в том, что какие-то дела, как видим на примере Ивана Голунова (журналист интернет-издания "Медуза", необоснованно обвиненный в покушении на сбыт наркотиков - прим. ТАСС), возникают на ровном месте. Они порой длятся месяцами, годами, зависая без проведения каких-то фактических действий", - подчеркнул министр.

Орешкин не стал давать оценку потенциальному ущербу для российского делового климата от ситуации с арестом Калви, но отметил, что это дело "добавляет красок к глобальному пессимистическому настроению".

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РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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