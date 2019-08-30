Алиханов предложил решение проблемы высоких тарифов на транзит грузов в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Проблему высоких транспортных расходов компаний на доставку грузов в Калининград с основной территории России можно решить за счет строительства паромов и передачи управления паромной переправой РЖД. Такое мнение высказал журналистам в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов после заседания рабочей группы Госсовета по направлению "Малое и среднее предпринимательство".

"На наш взгляд, есть хорошее решение. Как только было объявлено о строительстве паромов [для линии Балтийск - Усть-Луга] сразу тариф по провозу [железнодорожных грузов] по территории Литвы упал на 10%. <...> Было предложено ОАО "РЖД" за счет управления одновременно и железной дорогой, и паромной переправой играть на конкуренции различных форм [перевозки паромом и ж/д] и товаропотоков в сторону Калининграда и из Калининграда с тем, чтобы снижать эти расходы, а для калининградских предпринимателей обеспечить единство экономического пространства", - сказал Алиханов.

Он уточнил, что таким образом можно было бы привести тариф на перевозки в регион в соответствие с железнодорожными тарифами Белоруссии и других государств.

Алиханов отметил, проблема тарифов на транспортировку грузов в Калининградскую область "не новая". "Были решения в свое время о субсидировании так называемых "горбов" по провозу [грузов] через территории Белоруссии и Литвы, других государств, но на сегодняшний момент эти решения уже отменены, то есть мы не получаем такого рода субсидий", - уточнил он.