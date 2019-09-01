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Орешкин: интеграция России и Белоруссии - это объединение экономик как равных партнеров

Глава Минэкономразвития отметил, что речи об объединении двух стран не идет

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Интеграция России и Белоруссии представляет собой не объединение государств, но объединение двух экономик на правах равного партнерства. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью ТАСС.

"Еще в 1999 году было заключено соглашение. Оно ратифицировано. Там, в принципе, все указано. Сейчас расписываем все по срокам, конкретным направлениям. Были определенные разногласия между российской и белорусской сторонами. Задача рабочей группы эти развилки описать, положить на бумагу и дать возможность высшему политическому руководству двух стран все обсудить и принять решения. И это не вопрос объединения государств - речь об объединении экономик как равных партнеров, что принципиально", - сообщил Орешкин.

В декабре 2018 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, белорусскую - министр экономики Дмитрий Крутой.

В конце июня премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичРумас, Сергей Николаевич
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