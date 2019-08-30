Доля платежей по кредитам в доходах россиян приблизилась к пиковым значениям 2014 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов домохозяйств) по потребительским кредитам увеличился за первую половину 2019 года до 8,8% с 8,3%, приблизившись к пиковым значениям 2014 года, говорится в сообщении Банка России.

"Долговая нагрузка населения растет: за первую половину 2019 года коэффициент обслуживания долга увеличился с 9,9 до 10,4%. Основной вклад в динамику показателя вносят необеспеченные потребительские кредиты. Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам увеличился за первую половину 2019 года с 8,3 до 8,8%, приблизившись к пиковым значениям 2014 года (9,3%)", - отмечает регулятор.

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат.

Всплеск потребкредитования

Банк России ожидает временного всплеска потребительского кредитования в ожидании вступления в силу повышенных надбавок к коэффициентам риска по таким займам.

"К необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным c 1 октября 2019 года, будут применяться повышенные надбавки к коэффициентам риска, зависящие не только от полной стоимости кредита, но и от показателя долговой нагрузки заемщика. В связи с этим кредитные организации могут временно увеличивать кредитование в ожидании вступления в силу повышенных надбавок к коэффициентам риска", - отмечает ЦБ.

По данным регулятора, годовые темпы роста ссудной задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования снизились до 24,5% по состоянию на 1 августа 2019 года с 25,3% на 1 мая, но все же сохраняются на высоком уровне.

С 1 октября российские банки должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Кроме того, для ограничения рисков по ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом - от 10% до 20% - с начала годы были повышены надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным кредитам.

"Кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска и долговой нагрузки на заемщика. На фоне повышения надбавок к коэффициентам риска банки в январе 2019 года увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочим ипотечным кредитам. Это способствовало снижению доли кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20% в выдачах II квартала 2019 года. Доля таких кредитов составила 36,7% (40,9% в I квартале 2019 года, 43,2% в IV квартале 2018 года)", - отмечает регулятор.

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