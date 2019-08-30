Вице-премьер правительства КНДР возглавит делегацию страны на ВЭФ-2019

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Делегацию КНДР на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) возглавит вице-премьер кабинета министров Ли Рён Нам. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе фонда "Росконгресс", который занимается организацией форума со ссылкой на посольство КНДР в Москве.

"Правительственная делегация Северной Кореи примет участие в V Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 4-6 сентября. Делегацию возглавит вице-премьер кабинета министров КНДР Ли Рён Нам", - говорится в сообщении.

"Ожидается, что Ли Рён Нам проведет на полях форума ряд встреч для обсуждения мер и путей реализации текущих вопросов по экономическому сотрудничеству между двумя странами, - отметили в пресс-службе фонда. - В частности, северокорейская сторона заинтересована в организации рабочих встреч с заместителем председателя правительства РФ - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым".

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.