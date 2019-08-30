АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал создать новый комфортабельный пассажирский флот на Волге. Как он заявил на совещании о развитии водохозяйственного комплекса этой реки, сейчас средний возраст волжских судов составляет около 40 лет.

"Отдельная проблема - это отсутствие современного комфортабельного пассажирского флота на Волге. Средний возраст волжских судов на сегодня - около 40 лет, и мы знаем все проблемы и трагедии, с этим связанные. Однако инвестиции в строительство новых судов практически отсутствуют, так как стоимость их постройки велика, а рентабельность не такая высокая. Но все равно нужно подумать об этом, что предпринять, чтобы такой пассажирский флот на Волге появился", - сказал премьер.

Медведев также призвал "сделать Волгу судоходной везде, где это возможно, обеспечить гарантированную глубину судового хода не менее 4 м". "Кроме очистки берегов и углубления фарватера нужно поднять со дна реки и утилизировать бесхозные затонувшие суда - их почти 100 штук. Это только те, что стоят на учете, я уверен, что их объективно больше, просто надо позаниматься этим", - добавил глава кабмина.

Он обратил внимание и на необходимость провести экологическую реабилитацию притоков водохранилищ. "Пока не решены эти проблемы, сложно рассчитывать на развитие таких отраслей, как грузовое и пассажирское судоходство, как гражданское судостроение, туризм", - указал Медведев.