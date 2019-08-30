Россельхознадзор официально не получал от Финляндии данных об ограничении ввоза ягод из РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор пока не получал от Финляндии официальную информацию об ограничении ввоза ягод из России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

В пятницу телекомпания Yle сообщила о том, что Финляндия в соответствии с директивой ЕС с середины декабря этого года ограничит ввоз ягод из России, в дальнейшем для ввоза будет требоваться фитосанитарный сертификат. Новое требование будет распространяться на чернику, бруснику, голубику, клюкву, клубнику, черную смородину, крыжовник и малину.

"Официально у нас информации от Финляндии нет. Насколько известно нам, это новое законодательство вступит в силу только в 2020 году. Если там что-то поменялось, то нас пока не проинформировали", - сказала Мелано.

Вместе с тем, по ее словам, новые директивы предполагают, что при поставках российских ягод в Финляндию отечественные производители должны заблаговременно предоставить досье, в котором будет четко прописана система контроля, в том числе по применению пестицидов и агрохимикатов на территории России. "Система, конечно, сложная и в настоящее время нерабочая, потому что у Россельхознадзора нет полномочий по контролю за пестицидами и агрохимикатами", - отметила Мелано.

Она добавила, что сейчас объемы поставок ягод из России в Финляндию незначительные и носят разовых характер.