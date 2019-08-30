Минэкономразвития разработало законопроект для трансформации СЭЗ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ разработало законопроект, который позволит трансформировать действующие территории с особыми условиями для предпринимательской деятельности, сообщили ТАСС в министерстве.

"На сегодняшний день Минэкономразвития России разработан проект федерального закона "О преференциальных режимах ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", внедряющий правовые основы создания и применения особых условий осуществления предпринимательской деятельности резидентов на территории специальной экономической зоны (СЭЗ)", - сообщила пресс-служба министерства.

СЭЗ объединит под собой ОЭЗ (особые экономические зоны), ТОСЭР (территории опережающего развития), ИНТЦ (инновационные технические центры) и СПВ (свободный порт Владивосток). Все ОЭЗ, ТОСЭР, ИНТЦ и СПВ могут быть "конвертированы" по инициативе субъекта в СЭЗ, при этом те из них, которые по решению региона не будут "конвертированы", продолжат свою работу по "старым" правилам (в том числе федеральным законам) до истечения срока, на который они были созданы.

"Таким образом, в законопроект заложен подход поэтапной трансформации действующих территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности", - пояснила пресс-служба.

Оценка эффективности

Минэкономразвития отмечает, что оценивать эффективность инструментов СЭЗ следует, в частности, по количеству созданных рабочих мест и объему налоговых и таможенных отчислений, если на такой территории действует режим СТЗ (свободной таможенной зоны).

"Функционирование данных инструментов развития территорий, помимо фактически осуществленных инвестиций, должно оцениваться по такими факторами, как количество созданных рабочих мест, объем налоговых и таможенных отчислений, если на такой территории действует режим СТЗ, и так далее", - отметили в министерстве.

Кроме того, Минэкономразвития не считает сравнение инвестиций, привлеченных данными механизмами, эффективной оценкой функционирования ОЭЗ, ТОСЭР и СПВ в целом.

По данным министерста, на сегодняшний день резидентами ОЭЗ осуществлено инвестиций в объеме порядка 370 млрд рублей. Резидентами ТОСЭР и свободного порта Владивосток совместно осуществлено 375,4 млрд рублей инвестиций.

"Если сравнивать три данных механизма только по показателю осуществленных инвестиций, то количество инвестиций резидентов ОЭЗ лидирует, однако механизмы ТОСЭР и СПВ относительно молодые по сравнению ОЭЗ, созданы в 2014 и 2015 годах соответственно, что делает сравнение данных инструментов некорректным", - подчеркнули в Минэкономразвития.