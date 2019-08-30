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Центробанк Аргентины ввел контроль за распределением прибыли банков

Аргентинские банки теперь не смогут переводить средства из страны без ведома ЦБ

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 августа. /ТАСС/. Центральный банк Аргентины обязал финансовые учреждения получать разрешения при распределении своей прибыли. Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу.

"Финансовые учреждения должны будут предварительно получить разрешение ЦБ Аргентины для распределения своей прибыли", - говорится в документе. Таким образом аргентинские банки не смогут переводить средства из страны без ведома ЦБ.

По словам Центробанка, "эта мера гарантирует поддержание ликвидности системы, чтобы вкладчики могли получить запрашиваемые ими наличные средства".

В 15:00 (21:00 мск) крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion продавал доллар за 61 песо. В понедельник курс составлял 57 песо за доллар. Резервы ЦБ за три недели сократились с $66,3 млрд до 56 млрд.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил оппозиционный левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%.

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