"Россети" запустили сеть быстрых зарядных станций в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Урал" (входит в группу "Россети") и "Энел Икс Рус", "дочка" Enel X группы Enel, открыли сеть быстрых зарядных станций для электромобилей в Челябинске. В церемонии открытия одной из станций в субботу приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор "Россетей" Павел Ливинский.

Компания "Энел Икс Рус" осуществила поставку, ввод в эксплуатацию и шеф-монтаж. Компания "Россети Урал" занималась установкой и подключением станций к сети. Оператором всех станций является подразделение "Россети Урал" - "Челябэнерго".

"Я думаю, что мы находимся в начале пути реализации проектов в нашу обычную жизнь, во всем мире это активно развивается. Для этого, конечно, необходима инфраструктура. Сегодня у нас открывается 10 зарядок, это позволит решать вопросы экологии и позволит нам реализовывать компетенции. Будут строиться российские автомобили, будет строиться заправочная инфраструктура - это надо параллельно развивать", - сказал Новак.

Станции быстрой зарядки Enel имеют три порта зарядки: два мощностью 50 кВт постоянного тока и один 43 кВт - переменного. Станция может заряжать два электромобиля одновременно. Заряда, полученного за 30-40 минут, хватает на 150-200 км пути, следует из материалов Enel.

О сети заправочных станций

В центре Челябинска первая электрозаправка заработала в декабре 2017 года, а в течение 2018 года энергетики "Россети Урал" - "Челябэнерго" установили на территории Челябинской области еще три электрозарядные станции: на трассе Екатеринбург - Челябинск, в Южноуральске, а также на трассе Челябинск - Магнитогорск. Всего в Челябинской области после открытия новых станций стало 13 станций, до 2023 года может открыться еще три станции.

Сеть электрозарядных станций в Челябинске создана в рамках программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта группы "Россети".

Ранее сообщалось, что "Россети" планируют стать первым в России федеральным оператором электрозаправочных станций для электрического транспорта. Компании группы установили более 200 зарядных станций во всех регионах своего присутствия.