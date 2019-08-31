Крымская делегация договорилась о поставках косметики в Сирию

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Делегация Крыма в рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Сирией, которое было подписано на 61-й международной выставке в Дамаске, договорилась о поставках произведенной на полуострове косметики в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщила ТАСС участник крымской делегации, руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

"Соглашение подписали постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Львович Мурадов и министр экономики Сирии Мухаммед Самир Халиль. Сельское хозяйство, промышленность, косметика. В этой части тоже были переговоры", - сказала Серова, уточнив, что в части косметики речь шла о продукции керченского косметического завода и предприятия "Крымская роза".

Сирийские партнеры, в частности, заинтересованы в поставках розовой воды, которая "применяется в мусульманских, традиционных восточных обрядах", сказал, в свою очередь, генеральный директор комбината "Крымская роза" Иван Гладун.

"Такие экспортные контракты помогают развивать эфиромасличную отрасль в Крыму в целом. Это позволит увеличить и наши производственные мощности, автоматизировать некоторые процессы, приобрести дополнительное оборудование ", - отметил он.

Соглашение предусматривает также экспорт из Крыма в Сирию рельсов и железнодорожных стрелок, которые производят на полуострове, добавила Серова. По ее словам, кроме того, с ближневосточными бизнесменами обсуждались инвестиции в инфраструктуру морских портов в российском регионе и создание совместного консервного производства.

По данным Министерства промышленной политики Республики Крым, до подписания соглашения основу экспорта из Крыма в Сирию составляла гречиха - более $196 тыс. Импорт товаров (цитрусовых) из Сирии на полуостров достиг $14 тыс. В министерстве уточняли, что в 2018 году торговля с Сирией не велась, а в 2017 году в Крым из Сирии импортировали товары (бумага и полиграфическая продукция) на более чем $35 тыс. Объем внешней торговли Крыма с Сирией в январе-июне 2019 года составил $210,6 тыс.