Новак заявил, что в Индии интересуются поставками газа с "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3"

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Индийские компании намерены увеличить объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), в частности, они интересуются покупкой газа с будущих проектов "Новатэка" - "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3". Об этом ТАСС сообщил министр энергетики Александр Новак, комментируя итоги встречи с министром нефти и природного газа Индии Дхармендрой Прадханом.

"Мы также обсудили, что рынок СПГ будет расширяться и в перспективе наши индийские партнеры заинтересованы в увеличении поставок СПГ, в том числе, с нового проекта это "Арктик СПГ-2" и с "Арктик СПГ-3" - будущий новый проект. Возможны другие проекты. Мы будем с ними дальше взаимодействовать, прорабатывать", - сказал он.

"Арктик СПГ-2" мощностью около 19,8 тонн СПГ в год - второй после "Ямал СПГ" завод компании, он будет построен на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове в ЯНАО, его запуск состоится в 2022-2023 годах. "Арктик СПГ-3" - один из планируемых "Новатэком" СПГ-проектов, его ресурсной базой станет Северо-Обский лицензионный участок с запасами не менее 320 млрд куб. м и ресурсами, превышающими 900 млрд куб. м

Первые партии СПГ из России в Индию были поставлены в прошлом году с завода "Ямал СПГ".

Минэнерго в четверг сообщало о встрече в Москве Новака и Прадхана. По словам главы российского Минэнерго, Россия последовательно наращивает экспорт энергоресурсов в Индию. За шесть месяцев 2019 года поставки нефтепродуктов увеличились на 17,6% и составили 1,36 млн. тонн, экспорт угля вырос на 25% - до 3,05 млн тонн.