Паводок нанес ущерб Еврейской автономной области на сумму более 1,2 млрд рублей

ТАСС, 31 августа. Ущерб от паводка, причиненный Еврейской автономной области, по предварительным подсчетам, составил более 1,2 млрд рублей, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Более 1,2 млрд рублей ущерба по предварительной оценке уже нанесло наводнение в ЕАО", - говорится в сообщении.

Данные сведения озвучили на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЕАО. В настоящее время в 44 населенных пунктах подтоплено 179 жилых домов, 2335 приусадебных участков, 4512 дачных участков, 33 участка дорог общей протяженностью более 15 км.

"Во всех муниципальных районах продолжается работа оценочных комиссий. Губернатором области главам муниципальных районов и городского округа была поставлена задача постоянно актуализировать нормативные правовые акты об определении границ подтопления, чтобы все жители, которые пострадали, смогли получить необходимую компенсацию", - отмечается в сообщении. На особом контроле находится ситуация начала учебного года. Все школьники должны приступить к занятиям.

Всего для ликвидации последствий паводка привлекли группировку сил и средств в количестве более 700 человек: сотрудники МЧС, правоохранительных органов, представители региональной власти и органов местного самоуправления, военные, медики, студенты, волонтеры.

В области действует режим ЧС в связи со сложной паводковой обстановкой.