Ставрополье планирует увеличить экспорт минеральной воды, муки и макарон

СТАВРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Производители Ставропольского края планируют увеличить экспорт минеральной воды, муки и мучных изделий, растительного масла. Наращивать экспорт региону позволяет увеличение производства и переработки продукции, сообщил ТАСС зампред краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Олег Проскурин.

"На экспорт планируется увеличить поставку минеральной воды, муки, макаронных и кондитерских изделий, масла растительного. Эта продукция отправится в Азербайджан, Китай, Иран, Украину, Казахстан, Грузию, Египет, Канаду, Израиль, Новую Зеландию, Соединенные Штаты Америки, Объединенные Арабские Эмираты <...>", - сказал он.

По словам Проскурина, в регионе увеличивается объем продукции переработки, что позволяет направлять ее на экспорт.

"Только с начала года в крае в четыре раза выросло производство сыра и сырных продуктов, на 38% увеличился объем мяса крупного рогатого скота и на 17% - мяса сельхозптицы, на 10% - минералки, на 22% - безалкогольных напитков. Край достиг того, что сегодня обеспеченность ставропольцев продовольствием в 3,7 раза превышает рекомендуемый в стране объем", - отметил представитель комитета.

Производство продукции превышает нормы потребления в регионе по хлебу, крупам, макаронам, сливочному и растительному маслу. "Наращиванию объемов производства способствуют меры, принимаемые ставропольскими товаропроизводителями по техническому перевооружению и модернизации производства, улучшению качества и расширению ассортимента продукции, внедрению инновационных технологий. Впереди реализация еще порядка двух десятков инвестпроектов, которые обеспечат дальнейший рост объемов производства пищевых продуктов и напитков", - пояснил Проскурин.

Ранее в правительстве края отмечали, что инвесторы планируют реализацию 26 проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности на Ставрополье до 2024 года. Объем инвестиций превысит 72 млрд рублей, развитие отрасли переработки позволит наращивать экспортный потенциал Ставрополья.

Поддержка экспортеров - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.