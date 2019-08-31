Кабмин поручил подготовить проект плана развития конкуренции на 2021-2025 годы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) подготовить к марту 2020 года проект национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"ФАС России (И.Ю.Артемьеву) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и до 10 марта 2020 года внести в правительство Российской Федерации в установленном порядке проект национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы с проектом акта о его утверждении", - говорится в документе.

Правительство также одобрило законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О защите конкуренции". Законопроект, в частности, предусматривает закрепление в федеральном законе понятия "система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства" и устанавливает порядок организации такой системы.