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Путин поздравил компанию "Новатэк" с 25-летием

Президент отметил, что компания динамично развивается и инвестирует в совершенствование социальной инфраструктуры регионов, реализацию образовательных, просветительских и спортивных программ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил компанию "Новатэк" с 25-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 25-летием компании "Новатэк". За этой знаменательной датой - большой, созидательный труд вашего коллектива - геологов, инженеров, буровиков, представителей многих других специальностей, каждый из которых понимает значимость стоящих перед ним задач, работает, как говорится, "на совесть", - отмечено в поздравлении президента.

Путин также отметил, что компания динамично развивается и инвестирует в совершенствование социальной инфраструктуры регионов, реализацию образовательных, просветительских и спортивных программ.

"Новатэк" является одним из крупнейших российских независимых производителей природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.

Теги
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