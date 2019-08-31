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Цифровая трансформация 2030

Новая программа развития электроэнергетики России будет включать цифровизацию и ИИ

Глава Минэнерго Александр Новак сообщал ранее, что новую стратегию развития компании "Россети" утвердят до конца 2019 года

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Новая программа развития электросетевого комплекса России будет включать цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ), сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в ходе выступления на церемонии награждения победителей всероссийского съезда руководителей и специалистов электросетевого комплекса "Лидеры энергетики" в Челябинске.

"Подготовлена новая актуализированная программа развития электрохозяйственного комплекса России. Мы сегодня проводим ее обсуждение в министерстве энергетики совместно с компанией "Россети", субъектами Российской Федерации, со всеми экспертами. Эта программа в себя, конечно, уже включает новые, современные подходы в электросетевом комплексе с учетом цифровых технологий, с учетом использования искусственного интеллекта", - сказал он.

Ранее Новак говорил, что новая стратегия развития компании "Россети" до 2035 года будет утверждена до конца 2019 года.

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию программы "Цифровая трансформация - 2030". Она реализуется в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияЦифровая трансформация 2030
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