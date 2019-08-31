Матвиенко: руководство Петербурга уделяет большое внимание транспортной инфраструктуре

САНКТ-ПЕТЕРБЕРГ, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила высокое внимание, которое руководство Санкт-Петербурга уделяет транспортной инфраструктуре города. Как сообщила она журналистам в субботу, это способствует развитию города и комфортной жизни горожан.

"Руководство города очень правильно уделяет внимание развитию транспортной, дорожной, инженерной инфраструктуры, без чего невозможно развитие города и комфортное проживание горожан", - сказала спикер Совфеда.

В частности, она остановилась на двух важных транспортных проектах. Первый - создание трех новых станций метро фрунзенского радиуса. Второй - проект с РЖД по строительству наземного метро.

"Это реализация мегапроекта создания наземного метро, который соединит скоростным движением районы города, пригороды. Это такой мегапроект, который обязательно надо реализовать", - сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко отметила и положительные изменения в целом в инфраструктуре города. "Объективно хочу сказать что, позитивные изменения очевидны. Такое ощущение, что город снова начинает оживать", - сказала она.

Привлечение инвестиций

Матвиенко считает, что Санкт-Петербург может стать лидером среди российских городов по привлечению инвестиций.

"Очень важно, что город обратил внимание на улучшение инвестиционного климата <…> Есть перспективы городу стать лидером на будущее", - сказала она журналистам.

По словам Матвиенко, в инвестиционной политике города есть положительные изменения и достижения. "Уже есть позитивное движение. Если в 2017 году Санкт-Петербург был в рейтингах на 17-м месте по объемам привлекаемых инвестиций, то в этом году уже в пятерке", - сказала она.

Спикер Совфеда отметила и положительную динамику в бюджете города. "В прошлом году был впервые достигнут профицитный бюджет и поставлена амбициозная задача существенно нарастить доходы городского бюджета. Считаю, что эта задача вполне реалистична - за восемь лет мы в 5,5 раза увеличили доходную часть городского бюджета", - отметила Матвиенко.

Еще одной успешной отраслью города она назвала строительство. "Радует, что в этом году ожидаются рекордные показатели вода жилья, это важно для улучшения жилищных условий для молодых семей, семей с детьми", - сказала спикер СФ.